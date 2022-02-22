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Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı - Son Dakika

Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

22.02.2022 07:56
Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı.

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un kalecilerinden Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı. Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden doğum gününü kutladığı Cenk Gönen için dün antrenman sahasında doğum günü pastası kesildi.

Ramazan Civelek'in doğum günü kutlama fotoğraflarını çektiği anda Cenk Gönen de, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - KAYSERİ

Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı - Son Dakika Spor


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