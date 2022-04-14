Cesar Pinares, oynamak istemediği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Altay'ın Şilili oyuncusu Cesar Pinares, oynamak istemediği iddialarını yalanlayarak, "Burada olduğum son güne kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Altay'ın Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares, geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almamıştı. 30 yaşındaki Şilili oyuncu hakkında basında kendisini hazır hissetmediği için maçta oynamak istemediği iddiasıyla haberler yer almıştı. Pinares, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberleri yalanladı.

"Burada olduğum son güne kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Pinares, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Oynamak istemediğim bilgisi tamamen yanlış, kulübe geldiğim ilk günden beri tam anlamıyla bir profesyonel oldum. Takımımın kazanmasına yardımcı olmak ve bu kötü durumda olmamak için kendimi her zaman yüzde yüz olarak bu kulübe adadım. Bugün fiziksel sorunlarım var ama yine de mücadeleye devam etmek için çalışıyorum. Eğer birileri kötü niyetle yanlış bilgi aktarıyorsa bu benim suçum değil. Takımın daha iyi durumda olması için her şeyini vermiş insanlarda suç aramayın. Burada olduğum son güne kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü; bana destek veren birçok insan var ve bu sevgiyi geri vermenin yolu, kazanmak için mümkün olan en iyi şekilde oynamaktan geçiyor." - İZMİR