ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek

14.03.2022 10:51
ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı, 3.Lige çıkmayı başardı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı, 3.Lige çıkmayı başardı. Kuruluşunun ilk senesinde ligi ilk 3'te bitiren mavi yeşilli ekip, yeni sezonda Çayırova'yı bir üst ligde temsil edecek.

İlk senesinde iyi bir sezon geçiren ÇESK Basketbol Takımı, mutlu sona ulaştı. Türkiye Basketbol Federasyonun daveti ile Kocaeli'deki 2 takım ile beraber 3.Ligde mücadele etme hakkı kazanan ÇESK Basketbol, mart ayının son haftasında başlayacak sezonu iple çekiyor. 34 takımın yer alacağı ligde çetin geçecek mücadelelere kendini şimdiden hazırlayan ÇESK Basketbol ekibi, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi yeşilli ekip sıkı antrenmanlarla sezona formda giymeyi hedeflerken, bir taraftan da kulüp yönetimi yeni sezonda takım yapılanmasına yoğun mesai harcıyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Yangını söndürebilmek için ter döken itfaiye erleri ile tartıştı Son dakika haberleri | Yangını söndürebilmek için ter döken itfaiye erleri ile tartıştı Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

basketbol, Çayırova, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:45 Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement