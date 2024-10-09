CEV'de Türk Temsili Güçlü

Spor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan başkanlık seçiminin ardından, önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2024-2028) CEV kurullarında görev yapacak isimler de belli oldu. Komisyonlarda Türkiye'yi temsilen başkan ve üye olarak 8 kişi yer aldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nda yeni kurullar belli oldu. Buna göre, Türkiye'den kurullarda 8 kişi yer aldı. Böylece Türk voleybolunda ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak.

Kurullarda yer alan Türk başkan ve üyeler şöyle:

Avrupa Voleybol Komisyonu'nda Nilüfer Başak Shimonsky

Avrupa Hakem Komisyonu'nda Aziz Yener

Avrupa Sağlık Komisyonu'nda Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

Avrupa Hukuk Komisyonu'nda Av. Nihal İşçi

Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu'nda Ayşe Nihan Karaçam Salkaya

Avrupa Finans Komisyonu'nda Simla Türker Bayazıt

CEV Hukuk Kurulu'nda İsmail Coşkun üye olarak

Avrupa Antrenörlük Komisyonu'nda Ferhat Akbaş da başkan olarak 2024-2028 yılları arasında görev yapacak. - İSTANBUL