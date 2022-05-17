CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev - Son Dakika
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CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev

17.05.2022 12:48
CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar'ı 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görevlendirdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar'ı 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görevlendirdi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, FIVB A klasmanında Türkiye'yi temsil eden hakem Nurper Özbar, Arena Stozice'de Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile İtalya'nın Trentino Itas takımları arasında oynanacak karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev alacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev - Son Dakika


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