Cevdet Ege Mutlu TED Edirne Koleji'nde - Son Dakika
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Cevdet Ege Mutlu TED Edirne Koleji'nde

05.08.2025 11:07
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Milli sporcu Cevdet Ege, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'ne katılarak genç sporculara ilham verecek.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren milli sporcu Cevdet Ege Mutlu'yu kadrosuna kattı.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevdet Ege'nin TED Edirne Koleji Kürek Kulübü bünyesine katılmasıyla kulübün sportif hedefleri büyüdü.

Kulüp altyapısındaki sporculara bilgi ve deneyimlerini aktararak yeni nesil kürekçilerin yetişmesinde aktif rol alması planlanan Cevdet Ege, genç sporcular için de ilham kaynağı olacak.

Cevdet Ege Mutlu, önümüzdeki dönemde Olimpiyat Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na Edirne'de, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü çatısı altında hazırlanmaya devam edecek.

Milli sporcu, bu süreçte hem bireysel performansını geliştirmeyi hem de kulübün spor kültürüne katkı sunmayı hedefliyor.

TED Edirne Koleji yetkilileri, Cevdet Ege'nin kulübe katılımını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu adımın Edirne'de kürek sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kürek sporunun Türkiye'deki en başarılı isimlerinden biri olan Cevdet Ege Mutlu, 2025 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda erkekler tek çifte (1x) kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu.

2024 yılında Almanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Cevdet Ege, bu performansıyla üst üste iki yıl boyunca Avrupa ve dünya kürsüsünde Türkiye'yi temsil etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Kültür, Eğitim, edirne, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Cevdet Ege Mutlu TED Edirne Koleji'nde - Son Dakika

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