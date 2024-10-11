Chelsea Eylül Ödüllerini Topladı

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İngiltere Premier Lig'de eylül ayının teknik direktörü Chelsea'den Enzo Maresca olurken, Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Cole Palmer da ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

İngiltere Premier Lig'de eylül ayının ödülleri açıklanırken, Chelsea ödülleri topladı. Premier Lig'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca ile oyunculardan Cole Palmer ödüle layık görüldü. Eylül ayının teknik direktörü Maresca olurken, Palmer da ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

Cole Palmer, eylül ayında ligde oynadığı 4 müsabakada 5 gol, 1 asistle mücadele etti. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Brighton & Hove Albion karşılaşmasında 4 gol kaydederek, lig tarihinde ilk yarıda 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

Chelsea, Premier Lig'de eylül ayında Bournemouth, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ı yendi, Crystal Palace ile de berabere kaldı. - İSTANBUL