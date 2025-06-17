ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki maçı Jesus Valenzuela Saez yönetti.
Chelsea maça; Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson ilk 11'i ile maça çıkarken, Los Angeles FC sahaya; Lloris; Sergi Palencia, Segura, Long, Hollingshead; Tillman, Igor Jesus, Delgado, Ordaz, Ebobisse, Bouanga 11'i ile sahada yerini aldı.
Maçın ilk golü 34'üncü dakikada Chelsea adına Pedro Neto'dan geldi: 1-0.
İlk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakikalar 78'i gösterdiğinde Enzo Jeremias Fernandez takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-0.
Maçın oyuncusu olarak Pedro Neto'nın seçildiği karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç 2-0 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Chelsea, LA FC'yi 2-0 ile Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?