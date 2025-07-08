Chiellini, LAFC'ye Ortak Oldu

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles'a (LAFC) ortak oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Chiellini, Los Angeles'ın bir parçası olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Geçen yıldan itibaren kulübe yatırım yapma isteğinin olduğunu belirten Chiellini, "Üç yıl önce bir oyuncu olarak buraya geldiğimde, bu kulüpte özel bir şey olduğunu hemen hissettim. Los Angeles, sıra dışı insanlar tarafından inşa edilmiş ve sizi gerçekten evinizde hissettiren bir topluluk tarafından desteklenen hırslı bir kulüp. Bu yüzden geçen yıl kulübe yatırım yapma isteğimi dile getirdim ve şimdi bu yolculuğa devam etmekten ve derinden inandığım bir projeye desteğimi vermekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2005'ten 2022'ye kadar formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Chiellini, Temmuz 2022'den 2023'ün sonuna kadar ise Los Angeles forması giymişti.

Aralık 2023'te oyunculuk kariyerine son veren Chiellini, sonrasında Los Angeles'ta "Oyuncu Gelişim Koçu" ve Juventus'ta ise "Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü" olarak görev yaptı.