Cihangirspor'da hedef Süper Amatör Lig - Son Dakika

Adana'da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için Play-Off oynayacak.

Cihangir Korkmaz'a ait 1.Amatör Lig Büyükler D grubundan mücadele veren Cihangirspor, oynadıkları 13 maçta 32 puan kazandı. 44 gol atıp 9 gol yiyen ve 1 mağlubiyetle ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için Play-Off oynamaya hak kazandı.

Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, "Her maça aynı istekle hazırlandık. Play-Off maçını da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım" dedi. - ADANA