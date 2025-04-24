Çıldır\'da Dart Turnuvası Heyecanı

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dart Turnuvası, 29 Nisan 2025 Salı günü Çıldır İmam Hatip Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilecek. Her kesimin katılımına açık olan karma turnuva, sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Turnuvada dereceye giren katılımcılara ödülleri, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, ilçemizde kamuda çalışan personellerin ve halkımızın kaynaşmasını sağlamak, ayrıca her branşta faaliyet yaparak sporun geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Sporla bir araya gelmenin ve ilçedeki sosyal bağları güçlendirmenin hedeflendiği bu organizasyon, tüm halkın katılımına açık olacak. Dart sporuna ilgi duyan vatandaşların yoğun katılım göstermesini bekliyoruz" dedi. - ARDAHAN