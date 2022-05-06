Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi - Son Dakika
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Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi

06.05.2022 13:07
Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi

Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında Çin'de yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında Çin'de yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), bu yıl 10-25 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilmesi planlanan Asya Oyunları'nın Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, organizatörlerin küresel zorluklara rağmen oyunları zamanında başlatmaya hazır oldukları ancak yaşanan salgın krizi sonrasında tüm organizasyon ekibi ile yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığı ifade edildi. OCA, yeni tarihlerin henüz belirlemediğini ancak yerel organizatörler ve Çin Olimpiyat Komitesi ile yapılacak görüşmelerin ardından programın açıklanacağını belirtti.

Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou şehrinde yapılması planlanan Asya Oyunları'na 11 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Asya Gençlik Oyunları da ertelendi

OCA, ayrıca 20-28 Aralık tarihlerinde Çin'in Shantou kentinde yapılması planlanan 3. Asya Gençlik Oyunları'nın da ertelendiğini duyurdu. Gençlik oyunları, 2025 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.

Dünya Üniversite Oyunları da ertelenebilir

Çin'de vaka sayısının artışa geçmesi nedeniyle 26 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Üniversite Oyunları'nın da ertelenebileceği belirtildi. Çin'in batısında bulunan Chengdu şehrinde yapılması planlanan etkinliğe yaklaşık 6 bin sporcunun katılması bekleniyordu. - TAİPEİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Eylül, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi - Son Dakika


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