Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı - Son Dakika
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Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı

11.03.2022 17:01
Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okullar arasında düzenlenen yıldız erkekler futsal müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okullar arasında düzenlenen yıldız erkekler futsal müsabakaları tamamlandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda Atatürk Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, ikinci sırayı Aşağı Konak Ortaokulu aldı. Fatih Ortaokulu'nun üçüncü olarak tamamladığı şampiyonada dördüncülüğü ise Başaklı Ortaokulu elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren okulların sporcu ve antrenörlerine İlçe Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı kupa ve madalyalarını takdim etti.

Ödül törenine İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Yılmaz Bay ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel da katıldı.

Sporcularla yakından ilgilenen Kaymakam Büyüknalçacı, ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek spora ve gençliğe yönelik desteklerinin devam edeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı
Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı

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Diyarbakır, Hisarcık, okullar, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınar'da futsal heyecanı tamamlandı - Son Dakika
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