Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk olduğu Manchester City'yi 90+2. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederken eski futbolcu Sergio Agüero da gündem oldu.
Maçtan önce, "Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Bu imkansız. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim." diyen Agüero, Real Madrid'in son dakika golüyle kazanmasının ardından sessizliğe büründü. Futbolseverler "Sözünü tutacaksın" şeklinde yorumlar yaparken, Arjantinli futbolcunun bu iddiadan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı. Gecenin en önemli maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada Brahim Diaz ile 90+2. dakikada Jude Bellingham attı. Manchester City'nin sayılarını 19. dakikada Erling Haaland ve 77. dakikada penaltıdan bir kez daha Haaland kaydetti.
Son Dakika › Spor › ''Cinsel organımı keserim'' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor - Son Dakika
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