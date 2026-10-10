Cole Palmer\'dan 8 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Cole Palmer ile 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

PALMER 2034'E KADAR CHELSEA'DE

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Cole Palmer'ın 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUKLARDA KATKISI BULUNUYOR

Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun Chelsea'ya katıldığı Ağustos 2023'ten beri 138 maçta forma giydiği ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarına katkı sağladığı belirtildi.

CHELSEA RAKAMLARI

Tüm kulvarlarda 138 maça çıkan İngiliz oyuncu, bu maçlarda 58 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.