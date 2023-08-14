Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 14.08.2023 23:39

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Efecan Karaca'nın golü VAR'da iptal edilirken, Joao Novais ve Carlos Eduardo'nun golleriyle Alanyaspor galip geldi. RAMS Başakşehir'den Figuereido kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor üç puanla sezona başlarken, Başakşehir puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazandı.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ, NOVAIS PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais,takımını öne geçiren golü attı. Durum 1-0.

FIGUEREIDO KIZARDI

İkinci yarıda her iki takım da gol için bastırırken RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

EDUARDO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

10 kişi kalan rakibi karşısında daha rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle maçı 2-0 yaptı ve 3 puana uzanan taraf oldu.

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Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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