 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Leroy Fer'in golü iptal edildi ve Mame Thiam'ın golüyle Pendikspor öne geçti. Ancak Leroy Fer'in golüyle Alanyaspor beraberliği sağladı.

Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı
27.01.2024 - 18:09,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında İbrahim Akdağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından filelere giden top öncesinde Leroy Fer'in Thiam'a yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

78. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza sahasında topa hareketlenen Mame Thiam, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Novais kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Erdem'den döndü. Devamında ceza sahası içinde oluşan karambolde Leroy Fer topu filelere yolladı. 1-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Janvier dk. 89), Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Richard, Yusuf Özdemir (Augusto dk. 72), Efecan (Furkan Bayır, dk. 89) Novais (Cordova dk. 89), Oğuz Aydın

Yedekler: Yavuz Aygün, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 57), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Murat Akça dk. 90+1), Mame Thiam, Umut Nayir (Kappel dk. 90+1), Erencan Yardımcı (Diaby dk. 72)

Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sulungöz, Efe Sayhan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Leroy Fer (Alanyaspor), Mame Thiam (Pendikspor)

Sarı kartlar: Aliti (Alanyaspor), İbrahim Akdağ (Pendikspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Mame Thiam, Leroy Fer, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement