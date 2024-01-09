Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Jure Balkovec ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Bahadır seken topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

62. dakikada gelişen atakta Leroy Fer, Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. VAR kontrolünün ardından kırmızı kart geçerlilik kazandı.

67. dakikada sağ kanattan Pedro'nun kullandığı köşe vuruşunda Radakovic altıpas içinde kafayı vurdu top filelere gitti. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj (Fatih Aksoy dk. 90+2), Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Furkan Bayır dk. 74), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Nicolas Janvier (Carlos Eduardo) dk. 74), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Sergio Cordova dk.28)

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Sergio Cordova, Joao Novais, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

MKE Ankaragücü: Bahadrı Güngördü, Matej Hanousek (Rijad Bajic dk. 66), Anastasios Chatzıgıovanis, Pedro Barbosa, Efkan Bekiroğlu, Nihad Mujakic, Ali Kaan Güneren, Uros Radakovic, Frederico Macheda (Atakan Çankaya dk. 46), Stylianos Kitsiou, Olimpiu Morutan (Mert Çetin dk. 87)

Yedekler: Rafal Gikiewicz, Doğukan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Riad Bajic, Anderj Dokanovic, Siroshiddin Astanakulov, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Jure Balkovec (dk. 48) (Alanyaspor), Radakovic (dk. 67) (Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Leroy Fer (Alanyaspor), Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hadergjonaj, Balkovec (Alanyaspor), Radakovic, Hanousek (Ankaragücü) - ANTALYA