Çorum'daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ödenek - Son Dakika
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Çorum'daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ödenek

13.05.2022 18:07
Çorum'daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'da tadilat gerektiren spor yatırımları için 22 milyon TL ödenek sağladıklarını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'da tadilat gerektiren spor yatırımları için 22 milyon TL ödenek sağladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa ait devan eden yatırımları incelemiş, bazı tesislerin durumu hakkında bilgiler almıştı.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından bakanlık bürokratlarıyla bir araya gelen Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, tadilat gerektiren spor tesisler ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun direktifleri doğrultusunda bakanlık yatırım ve işletmeler genel müdürlüğü tarafından tadilat bütçesinin hazırlandığını kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, merkez Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, merkez Tevfik Kış Spor Salonu, merkez TOKİ Spor Salonu, merkez TOKİ Atletizm pisti, merkez Mimar Sinan Sentetik sahası, Mecitözü, Bayat, Alaca Sungurlu Mahmut Atalay, Uğurludağ ve Osmancık Spor Salonu'nun tadilat yapılacak tesisler olduğunu açıkladı.

Milletvekili Kaya, bakım yapılacak tesisler için gerekli ödeneğin il müdürlüğü hesabına aktırıldığını açıklarken, önümüzdeki günlerde de tadilat ihalelerinin yapılarak çalışmaların başlatılacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM

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Oğuzhan Kaya, Milletvekili, Türk Lirası, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çorum'daki spor tesislerin tadilatı için 22 milyon TL ödenek - Son Dakika


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