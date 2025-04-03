Çorum FK'da Play-off Hedefi - Son Dakika
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Spor

Çorum FK'da Play-off Hedefi

Çorum FK\'da Play-off Hedefi

Tuncay Şanlı, Erokspor maçını kazanarak play-off hedefinde kalmak istediklerini belirtti.

03.04.2025 15:59
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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynayacakları Esenler Erokspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Play-off'un içindeyiz, bu hedeften de kopmak istemiyoruz" dedi.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk edecek. Çorum ekibi, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman öncesinde Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte hazırlıklarımızı tamamlayıp hazır olacağız"

Ligin 31. haftasında oynadıkları Pendikspor karşılaşmasının 2-2'lik skorla berabere bitmesinin kendilerini üzdüğünü aktaran Şanlı, "Hazırlıklar gayet yerinde ve güzel gidiyor. Hemen hemen bütün oyuncu grubu idmana katılıyor, o bizim açımızdan da önemli. Son maç 2-0 öndeyken, 2-2 bitmesi biraz psikolojik olarak moralimizi de etkiledi diyebiliriz. Özellikle oyuncu grubu, elindeki fırsatı kaçırdığı için çok fazla üzüldü. Ama oyun olarak, özellikle ilk yarıda gösterdikleri reaksiyon bizim için değerliydi. Bunu maçın geneline de yaymak gerekiyor. İkinci yarı belki skoru koruma adına biraz daha geride kaldık, kendi kale önümüzde fazla defansif kaldık diyebiliriz. Ama yine de fırsatlarımız vardı. Tabii ki 3 maçın geneline baktığımızda, istediğimiz puanı aldık mı, aldık diyebiliriz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama önemli olan, oyuncu grubunun verdiği reaksiyon, sahadaki mücadele. Benim açımdan skordan daha değerlidir, daha önemlidir. İstediğimiz pozisyonda mıyız, evet. Puanlar çok fazla yakın birbirine. Şimdi içeride oynayacağımız maç, bizim için daha da önemli, daha da değerli. Her maçın önemini zaten kendi oyuncu grubumuzla da konuşuyoruz. Burada en önemli etkenlerden biri taraftarımız. Onların desteğiyle birlikte hazırlıklarımızı da tamamlayıp sahada hazır olacağız" dedi.

"Play-off'un içinde kalmak istiyoruz"

Takım içerisinde birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğunu dile getiren Şanlı, "Bu bir oyun sonuçta. Bu oyuna biz katkı sağlamak istiyorduk. Oyuncu grubumuzda da bunu konuştuk. Dediğim gibi, beklentimiz bir an önce toparlanmaktı. Özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu. Onlar da bize cevap verdiler. Onlar sahada işini yaptığı sürece, biz bazı dokunuşlar yaptık. Beklentimizin üstünde bir performans da gösterdiler. Belki üç maça baktığınızda, Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezliği vardı. Oradaki performans, bir an önce cevap vermesi, oyuncu grubu için çok önemliydi. Buradaki en önemli etkenlerden birisi de bir hedefimiz var, bir amacımız var. O hedefe doğru çalışmalarımız devam ediyor. Eğer hedefiniz yoksa, bir amacınız yoksa, bu oyun keyif vermez. O yüzden de oyuncu grubu, hedefin doğrultusunda gittiğinden dolayı çok keyifli bir ortamımız var. Hem antrenman olarak hem antrenman dışı, oyuncu grubuyla keyifli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Hedefimiz, cumartesi günkü maç tabii ki. Play-off'un içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz var. Bir hedefimiz olduğu için buradayız. Hem camianın hem oyuncu grubunun, herkesin hedefi tabii ki var. Play-off'un içindeyiz, bu hedeften de kopmak istemiyoruz. Ama önceliğimiz, cumartesi günkü maçımız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK'da Play-off Hedefi - Son Dakika

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