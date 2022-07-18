Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor

18.07.2022 14:27

Manchester United'dan ayrılması planlanan ve ayrılık isteğini dile getiren süper yıldız Cristiano Ronaldo ile İspanyol devi Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi. Yıldız oyuncu Atletico'da top koşturmaya sıcak bakıyor.

Manchester United'ın sezon öncesi kampına katılmayan ve adı birçok dünya deviyle anılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Madrid'e dönebilir.

ATLETİCO'NUN İLGİSİ VAR

İspanya basınından Elgoldigital'de yer alan habere göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Ronaldo'nun transferine sıcak baktığı belirtildi. Haberde, Atletico Madrid'in finansal şartlar nedeniyle şu anda transferi gerçekleştirme şansının düşük olduğu belirtilse şartların zorlanabileceği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği öne sürülürken Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtildi.

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Manchester United, Atletico Madrid, Cristiano, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor - Son Dakika
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