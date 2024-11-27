Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu

Geniş Video İzle

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giydiği dönemde kendisinin cilt bakımlarını üstlenen ve "Doktor Rosh" olarak bilinen Roshan Ravindran, Portekizli yıldızın kendisine 50 bin euro borcu olduğunu iddia ederek hukuki süreç başlattı.

27.11.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giydiği dönemde kendisinin cilt bakımlarını üstlenen ve "Doktor Rosh" olarak bilinen Roshan Ravindran Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

RONALDO'NUN KENDİSİNE 50 BİN EURO BORCU OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜLDÜ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı dönemde cilt bakımları yaptırdığı Doktor Rosh, Ronaldo'nun bazı güzellik bakımları için kendisine para ödemediğini öne sürdü ve kendisine 50 bin euro borcu olduğunu belirtti.

PORTEKİZLİ YILDIZ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Cristiano Ronaldo, "Doktor Rosh" olarak bilinen Roshan Ravindran ile mahkemelik oldu. Rosh, Portekizli yıldız hakkında 50 bin euro borcu olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Ronaldo ile mahkemelik olan Rosh, konuya ilişkin daha fazla açıklamada bulunmadı.

Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu

Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Manchester United, Al Nassr, 3-sayfa, Ünlüler, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.