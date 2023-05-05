İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, uzun süredir yakından takip ettiği Sacha Boey için Galatasaray'a bomba bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Galatasaray'ın kapısını Sacha Boey için 20 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Ancak sarı-kırmızılılar rakamı biraz daha yukarı çekmek istiyor.
Galatasaray, Crystal Palace'ın 20 milyon euroluk teklifini 25 milyon euro bandına çekmeye çalışacak. İngiliz ekibi eğer bunu kabul ederse, Sacha Boey büyük ölçüde bu yaz Crystal Palace'a transfer olacak.
Son Dakika › Spor › Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif! - Son Dakika