Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif! - Son Dakika
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Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif!

05.05.2023 10:09

Galatasaray'ın geçen sezon 1 milyon euroya kadrosuna kattığı Sacha Boey için Crystal Palace, astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkarırken, Sarı-Kırmızılılar, Boey için 25 milyon euro istiyor. Palace'ın bu teklifi kabul etmesi durumunda transferin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, uzun süredir yakından takip ettiği Sacha Boey için Galatasaray'a bomba bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

CRYSTAL PALACE'TAN 20 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Galatasaray'ın kapısını Sacha Boey için 20 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Ancak sarı-kırmızılılar rakamı biraz daha yukarı çekmek istiyor.

GALATASARAY TEKLİFİ ARTIRMAK İSTİYOR

Galatasaray, Crystal Palace'ın 20 milyon euroluk teklifini 25 milyon euro bandına çekmeye çalışacak. İngiliz ekibi eğer bunu kabul ederse, Sacha Boey büyük ölçüde bu yaz Crystal Palace'a transfer olacak.

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Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif! - Son Dakika
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