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Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde - Son Dakika

Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde

30.11.2021 12:45
Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki son maçında Gorzow deplasmanına çıkacak olan lider Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı kazanıp 6'da 6 yapmak istiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki son maçında Gorzow deplasmanına çıkacak olan lider Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı kazanıp 6'da 6 yapmak istiyor.

ÇBK, geride kalan 5 haftada elde ettiği 5 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Bu karşılaşmalarda rakip potalara 432 sayı gönderip kendi potasında 300 basket gören Mersin temsilcisinde Shavonte Zellous 156 dakikada 83 sayı, Tiffany Hayes 141 dakikada 76 sayı, Yvonne Turner 134 dakikada 70 sayı, Kristine Anigwe 119 dakikada 72, Asena Yalçın 87 dakikada 14, Sinem Ataş 53 dakikada 24, Şevval Akalan 46 dakikada 28, Esra Ural Topuz 40 dakikada 6, Temi Fagbenle 118 dakikada 36, Kuanitra Holingsvorth 87 dakikada 20, Fatmanur Karakaş ise 20 dakikada 3 sayı üretti.

Gorzow'u farklı mağlup etmek istediklerini vurgulayan Başantrenör Olcay Orak, "3 kulvarda şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezonda Avrupa arenasında normal sezonun son maçına çıkacağız. Rakibimizi ilk maçta 44 sayı farkla mağlup etmiştik. Deplasmanda oynayacağımız ikinci maçta da farklı şekilde galip gelmek istiyoruz. Çünkü üst tura adını yazdıran 32 takım arasına avantajla girmek istiyoruz. Ciddiyetimizden ödün vermeden, elimizden gelenin en iyisini yapıp Mersin'e galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Gösterdiği üst düzey performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ÇBK'nın yıldız isimlerinden Shavonte Zellous ise, "Hedeflerimiz büyük. İyi bir takımız ve Gorzow karşısında en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmak ve farklı galip gelmek tek amacımız" diye konuştu.

Çukurova Basketbol, 1 galibiyetle grubun son sırasında bulunan ve tüm maçlarda 329 sayı bulan Polonya temsilcisi Gorzow'u kendi evinde oynadığı ilk maçta 106-62 mağlup etmişti. Turuncu-lacivertli ekip 2 Aralık'ta oynanacak rövanş müsabakası için yarın Polonya'ya gidecek.

Bu karşılaşmanın hemen ardından yurda dönecek olan ÇBK, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, 6 Aralık saat 14.00'te Hatayspor'u konuk edecek. - MERSİN

Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde
Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde

Çukurova Basketbol, Shavonte Zellous, Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol 6'da 6 yapmanın peşinde - Son Dakika Spor


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