Çukurova Cup başladı - Son Dakika
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Çukurova Cup başladı

12.04.2022 10:04
Çukurova Cup başladı

Seyhan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan 22'nci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

Seyhan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan 22'nci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) 17 Nisan'a kadar devam edecek turnuvada ana tablo 64'lük fikstür ile oluştu, elemelerde ise 48 sporcu ana tabloya girmek için mücadele etti.

Murat Aykaç'ın başhakemliğini yaptığı turnuvaya Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Danimarka, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Lüksemburg, Pakistan, Romanya, Rusya'dan sporcular katıldılar.

Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından yapılan açılış töreni ve sporcular gecesinde konuşan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, 22 yıldır aralıksız devam eden Çukurova Cup'a katılan sporcuların üst düzey performans tenisçiler olarak spor yaşantılarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Turnuva sponsoru Seyhan Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Semih Sayınta da, belediye olarak 20'nci Çukurova Cup'a da sponsor olduklarını hatırlattı. Sayınta, "Çukurova Cup'a bir kez daha ana sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluğumuzun nedeni spora, kent sporuna, Adana'ya kattığımız destekten dolayıdır. Buna vesile olan ATDSK yönetimine de teşekkür ediyor, katılan sporculara başarılar diliyorum. Sporcuların ailelerini de, çocuklarını kuvvette süreklilik gerektiren böyle bir spora yönlendirdikleri için kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından turnuva pastası Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sayınta, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Tenis İl Temsilcisi Ferudun Açan ve sporcuların katılımıyla kesildi. Sporculara, antrenörlerine ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu, yöresel tatlar sunuldu. 15 ülkenin tenisçilerini buluşturan organizasyon, 17 Nisan'daki final maçlarının ardından yapılacak kupa töreni ile son bulacak. - ADANA

Çukurova Cup başladı

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Seyhan Belediyesi, Çukurova, Seyhan, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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