Cumhuriyet Koşusu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhuriyet Koşusu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Cumhuriyet Koşusu\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

44. Cumhuriyet Koşusu ve 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrası kazanan atlar ve sahipleri ödüllerini aldı.

02.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrasında yarışları kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda Cumhuriyetin 101. yılında gerçekleştirilen 44. Cumhuriyet Koşusu'nu; Arif Çelik'in sahibi olduğu 'Deniz Efe', jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Akın Sözen, 'Dragon Flame' isimli at ile kazandı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi 'Deniz Efe' isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 86. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Dragon Flame adlı atun sahibi Emrah Agün ve jokeyi Akın Sözen ödül törenine katıldı.

Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 7 milyon 245 bin lira ödül verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Deniz Efe, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyet Koşusu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ikinci gol geldi Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
03:49 İnegöl’de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı İnegöl'de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Koşusu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.