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Curlingde Başarılar ve Yeni Hedefler

Curlingde Başarılar ve Yeni Hedefler
03.06.2025 13:46
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Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 2024-2025 sezonunu değerlendirdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 2024-2025 sezonunu değerlendirdi.

2024-2025 sezonunu Türkiye Curling Federasyonu olarak hem sportif başarılarla hem de kurumsal gelişimlerle dolu, son derece yoğun ve verimli bir takvimle tamamladıklarını ifade eden Başkan Prof. Dr. Kenan Şebin, "Bu sezon boyunca her bir müsabaka, her bir kamp, her bir eğitim faaliyeti bizleri hem curling hem de floor curling branşlarımız'da geleceğe dair daha da umutlandırdı. Erzurum başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz lig müsabakaları ve organizasyonlar, sporcularımızın azmini, antrenörlerimizin emeğini ve hakemlerimizin özverisini sahaya yansıttı. Türkiye Curling Süper Ligi, 1. ve 2. Lig müsabakaları bu sezon da yüksek katılım ve rekabet seviyesiyle camiamıza yakışır şekilde tamamlandı. Floor curling branşında ise özellikle okullarda ve genç yaş gruplarında yaygınlaşmaya başlayan ilgi, bu alandaki stratejimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi" dedi.

Uluslararası alanda milli takımlarımızla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Şebin, "Kadın ve erkek milli takımlarımızdan genç sporcularımıza kadar her bir sporcumuz sahada mücadele ederken aynı zamanda ay-yıldızlı formanın sorumluluğunu da en üst düzeyde taşıdı. Özellikle gençlerimizle elde ettiğimiz uluslararası deneyim, önümüzdeki yılların temelini daha güçlü bir şekilde atmamıza katkı sağladı.

2024-2025 sezonu boyunca sadece müsabaka düzenlemedik; aynı zamanda curling ailesini büyütmek adına eğitim faaliyetlerine, kurslara, seminerlere, hakem ve antrenör gelişimlerine de büyük önem verdik. Antrenörlerimiz ve hakemlerimizle birlikte yürüttüğümüz eğitim programları, teknik seviyemizin gelişmesine katkı sağladı. Aynı şekilde floor curling'in yaygınlaştırılması adına yürüttüğümüz proje ve eğitimler, bu branşı topluma daha fazla tanıtma yolunda önemli birer adım oldu.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Aralık ayında Kanada'da düzenlenecek olan Olimpiyat Eleme Yarışması'na katılacağız. Bu, sadece bir yarışma değil; ülkemizi curling branşında Olimpiyat sahnesine taşıma yolunda tarihi bir fırsattır. Tüm hazırlıklarımızı bu bilinçle yürütüyor, sporcularımızı en üst düzeyde desteklemeye devam ediyoruz. Bu büyük yolculukta camiamızın her bir ferdinin desteği ve inancı bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu.

İnancımız tam, hedeflerimiz büyük

Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bütün bu başarılar elbette tek başına değil, büyük bir emeğin, iş birliğinin ve inancın sonucudur. Sezon boyunca yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, değerli yerel ve ulusal basın mensuplarına, tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, idarecilerimize ve elbette bizleri izleyerek destekleyen değerli curling severlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni sezonu şimdiden büyük bir heyecanla planlıyor; ülkemizde curling ve floor curling sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, uluslararası başarılarımızı artırmak ve bu güzel sporun kültürünü daha da kökleştirmek adına çalışmaya devam ediyoruz. İnancımız tam, hedeflerimiz büyük. Türkiye curling camiasının her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Curlingde Başarılar ve Yeni Hedefler - Son Dakika

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