Dalcı: Vazgeçmeyeceğiz

Spor

- Mustafa Dalcı: "Asla vazgeçmeyeceğiz"

İZMİR - Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'nin güçlü yönlerini bildiklerini fakat basit hatalar yaptıkları için kaybettiklerini söyleyerek, "Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar var olan şansımızı en güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 35 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Dalcı, "Başa baş hatta iyi organize olan bizdik ama 35'te gelen gol biraz dengemizi dağıttı. İkinci gol maalesef bireysel bir hata, genç bir kardeşimiz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Futbol için çok özel ve çok değerli bir kardeşimiz. Hata yaparak bu tecrübeleri kazanacak. Biz de buna destek olacağız" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında olumlu işler de yaptıklarını kaydeden Dalcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyunun aşağı yukarı istatistikleri bizden yanaydı ama bitiricilik anlamında Göztepe'nin daha becerikli olması böyle bir skoru maalesef karşımıza çıkardı. Oyuncularımın 90 dakika boyunca sahada göstermiş oldukları karakter, mücadele gerçekten içeride de kendilerine bunu söyledim, hepsini yürekten kutluyorum. Keşke bu mücadelenin, sahada göstermiş oldukları performansın karşılığında puan ya da puanlar alabilseydik, maalesef alamadık. Dolayısıyla bu maç bitti. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar var olan şansımızı en güçlü şekilde devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz."