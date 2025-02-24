Damien Jefferson Niners Chemnitz'e Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Damien Jefferson Niners Chemnitz'e Transfer Oldu

Damien Jefferson Niners Chemnitz\'e Transfer Oldu

Karşıyaka'daki ekonomik sorunlar nedeniyle Damien Jefferson, Alman ekibi Niners Chemnitz'e katıldı.

24.02.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı takımdan ayrılan Damien Jefferson, Alman ekibi Niners Chemnitz'e transfer oldu.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra ocak ayında yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı oyuncularının büyük bir bölümünü elinde tutmayı başaramadı. Takımdan ayrılan oyunculardan McCollum Fenerbahçe'ye, Boutsiele Dubai BC'ye, Webb Liaoning Flying Leopards'a, McDermott Pallacanestro Trieste'ye, Kenan Sipahi ise Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. İzmir ekibinin sezon başında formasını giyen ABD'li forvet Damien Jefferson da kendisine takım buldu. 27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibi Niners Chemnitz'e transfer oldu.

Karşıyaka formasıyla bu sezon toplam 12 lig maçına çıkan Damien Jefferson; 10.0 sayı, 3.9 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarını tutturdu.

Öte yandan yaşanan sorunlardan sonra sözleşmesini fesheden Russell ise henüz bir takıma transfer olmadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Karşıyaka, Chemnitz, Ekonomi, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damien Jefferson Niners Chemnitz'e Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Anne-babalar dikkat Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: Damien Jefferson Niners Chemnitz'e Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.