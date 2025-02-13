Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftanın kapanış maçında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, sahasında karşılaştığ BOTAŞ'a 89-85 mağlup oldu.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş
Danilos Pizza: Destanni Henderson 21, Hande Çelebi, Zia Alexandria Cooke 13, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Beatrice Mompremier 19, Jasmine Jabrell Walker 22, Aysude Torcu
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ: Rana Uçar, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Melike Yalçınkaya, Damiris Dantas 21, Khadijiah Cave 15, Lindsay Allen 22, Melis Dilara Lafatan, Hannah Louise Jump 2
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1. Periyot: 23-15 (Danilos Pizza lehine)
Devre: 32-37 (Botaş lehine)
3. Periyot: 61-66 (Botaş lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Danilos Pizza, BOTAŞ'a 89-85 Mağlup Oldu - Son Dakika
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