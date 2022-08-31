Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı - Son Dakika
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Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

31.08.2022 09:22
Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki golcü futbolcunun bugün ülkesine giderek eski takımıyla sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Andreas'ı yeniden Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol attı.

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Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
Kaynak: AA

Andreas Cornelius, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı - Son Dakika

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