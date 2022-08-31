Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki golcü futbolcunun bugün ülkesine giderek eski takımıyla sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Andreas'ı yeniden Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol attı.
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