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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak - Son Dakika

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak

21.12.2021 10:42
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibiyle karşılaşacak.

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibiyle karşılaşacak.

Volkswagen Arena oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Darüşşafaka üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan 4 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan Rumen ekibi ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Romanya'da oynanan ilk maçı U-BT Cluj Napoca, 66-60 kazanmıştı.

Grupta son 16 turuna kalacak ve play-in oynayacak takımlar yarın yapılacak maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Şampiyonlar Ligi, Cluj Napoca, basketbol, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak - Son Dakika
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