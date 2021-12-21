Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın U-BT Cluj Napoca'yı ağırlayacak

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibiyle karşılaşacak.

Volkswagen Arena oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Darüşşafaka üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan 4 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan Rumen ekibi ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Romanya'da oynanan ilk maçı U-BT Cluj Napoca, 66-60 kazanmıştı.

Grupta son 16 turuna kalacak ve play-in oynayacak takımlar yarın yapılacak maçların sonuçlarına göre belli olacak.