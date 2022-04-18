Darüşşafaka, Selçuk Ernak ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sözleşmelerini uzattı - Son Dakika

Darüşşafaka Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak ve oyuncu Doğuş Özdemiroğlu ile 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Abdurrahman Saruhan, Selçuk Ernak ve Doğuş Özdemiroğlu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Saruhan, keyifli bir günde buluştuklarını belirterek, "Sezonun en iyi hocası ve yerli oyuncusu konusunda tüm camia hem fikir. Başarımızın mimarı onlar. Onları burada tutmak çok önemliydi. Beklediğimizden kolay oldu çünkü imzayı gönüllere attılar. Ciddi anlamda maddi fedakarlık yaptılar. Selçuk hoca Darüşşafaka ile doku uyumu sağladı. Değer yargıları camiamızla çok örtüşüyor. Doğuş'un kariyerinin de geldiği nokta bizim için çok önemli. Milli takıma göndermek, Avrupa'da ayın oyuncusu olmak bizim için çok önemli. Genç yaşında formasını Yalçın (Granit) ve Mehmet (Baturalp) abinin yanına astırmayı düşündürüyor." diye konuştu.

Darüşşafaka'da 3,5 yıldır görev yapan Selçuk Ernak ise sevinçli bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "3,5 sezondur bu ailenin içindeyim. Hayalimiz uzun seneler bu ailede kariyerimizi devam ettirmek. Darüşşafaka ve benim için önemli 2 şey var. Biri sadakat, diğeri aidiyet duygusu. Bu sayede bizim dokumuz çok uyuştu. Bu yapıdaki oyuncu ve antrenörleri bir araya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğuş Özdemiroğlu da Darüşşafaka ile uzun zaman geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sözleşmem her bittiğinde o heyecanı yaşamak ve sonunda burada kalmak beni çok mutlu ediyor. Darüşşafaka'nın Türk basketbolunda yeri çok önemli. Bu oluşumun bir parçası olmak istiyorum. Gururluyum, umarım uzun seneler hep birlikte burada kalırız. Avrupa Şampiyonası var önümüzde milli takım olarak. Bir başarıya ihtiyaç var, başarıyla milli takıma bakış açısının değişeceğini düşünüyorum."