David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor

River Cafe Tablet 4 adlı podcast yayınına konuk olan David Beckham çarpıcı açıklamalarda yaptı. Eşi Victoria ve kendisinin yeme alışkanlıklarından bahseden Beckham, herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

"25 YILDIR SADECE IZGARA BALIK VE BUHARDA PİŞMİŞ SEBZE YİYOR"

Eşinin 25 yıldır aynı yemekleri yediğini belirten Beckham, "Onunla tanıştığımdan beri Victoria sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor, çok nadiren bu alışkanlığından sapıyor." dedi.

"HERKESE TATTIRMAK İSTİYORUM"

Öte yandan yemek yemekten büyük bir zevk aldığını belirten efsane futbolcu, "Yemek ve içmek beni çok heyecanlandırıyor. İyi bir şey denediğimde, herkese tattırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.