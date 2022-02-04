Üye Girişi
David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor - Son Dakika

David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor

04.02.2022 19:25
David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor

Efsane futbolcu David Beckham, eşi Victoria'yla ilgili herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayına konuk olan Beckham, eşinin yalnızca ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini söyledi.

River Cafe Tablet 4 adlı podcast yayınına konuk olan David Beckham çarpıcı açıklamalarda yaptı. Eşi Victoria ve kendisinin yeme alışkanlıklarından bahseden Beckham, herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

"25 YILDIR SADECE IZGARA BALIK VE BUHARDA PİŞMİŞ SEBZE YİYOR"

Eşinin 25 yıldır aynı yemekleri yediğini belirten Beckham, "Onunla tanıştığımdan beri Victoria sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor, çok nadiren bu alışkanlığından sapıyor." dedi.

David Beckham'dan herkesi şaşırtan itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor

"HERKESE TATTIRMAK İSTİYORUM"

Öte yandan yemek yemekten büyük bir zevk aldığını belirten efsane futbolcu, "Yemek ve içmek beni çok heyecanlandırıyor. İyi bir şey denediğimde, herkese tattırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

David Beckham, Yemek Tarifi, Tablet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
19:00 Hastane dönüşü tır ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti, torunları yaralandı
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:31:30. #1.13#
SON DAKİKA: David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement