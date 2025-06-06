David Beckham Şövalye Olabilir - Son Dakika
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David Beckham Şövalye Olabilir

David Beckham Şövalye Olabilir
06.06.2025 19:42
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David Beckham, Kral Charles'ın doğum günü onur listesinde şövalyelik unvanına aday gösterildi.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın, Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Onur Listesi'nde şövalyelik unvanına layık görülen isimler arasında yer alması bekleniyor.

50 yaşındaki eski İngiltere milli takım kaptanı, 2003 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile ödüllendirilmişti.

Ancak BBC Sport'un edindiği bilgilere göre, Beckham'ın hem futbol kariyeri hem de Britanya toplumuna yaptığı katkılar nedeniyle daha yüksek bir onurla ödüllendirilmesi gündemde.

Kral Charles'ın Resmi Doğum Günü Onur Listesi'nin önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.

Beckham, İngiltere milli takımı formasını 115 kez giydi. Kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi kulüplerde oynadıktan sonra 2013 yılında emekli oldu.

Beckham'a ilk kez 2011 yılında şövalyelik unvanı için aday gösterildiği biliniyor.

2017 yılında bazı İngiliz gazeteleri, Beckham'ın onur sistemi ve onur komitesini eleştirdiği iddia edilen e-postaların sızdırıldığı haberini yayımlamıştı.

Beckham'ın sözcüsü ise söz konusu e-postaların "hacklendiğini", "üzerinde oynandığını" ve "özel" içerikli olduğunu belirtmişti.

Eski futbolcu, 1999 yılında şarkıcı ve moda tasarımcısı Victoria Beckham ile evlendi.

Çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper Seven adlarında dört çocuğu bulunuyor.

Beckham, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın İngiltere'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynadı ve 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) elçisi olarak görev yapıyor.

UNICEF, 2015 yılında Beckham ile olan 10 yıllık ortaklığını onurlandırmak için "David Beckham UNICEF Fonu"nu kurdu.

Beckham, 2024 yılında Kral Charles'ın eğitim programını ve gençlerin doğa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlayan girişimlerini desteklemek üzere King's Foundation'ın (Kral'ın Vakfı) elçisi oldu.

Beckham ayrıca İngiltere'nin League Two futbol liginde (İngiliz futbol ligi sisteminin dördüncü kümesi) mücadele eden Salford City takımının ortak sahibi ve ABD'deki Major League Soccer takımı Inter Miami'nin hem başkanı hem de ortak sahibi konumunda.

Beckham, futbolu bir araç olarak kullanarak dezavantajlı toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan, topluma hizmet odaklı ve kâr amacı gütmeyen Inter Miami CF Vakfı'nın kurulmasına da öncülük etti.

Bir zamanlar onur ödüllerinin resmen açıklanana kadar gizli tutulması önemli sayılırdı, ancak bu ödülün ayrıntıları henüz resmi bir doğrulama olmamasına rağmen erken sızmış görünüyor.

Bir hükümet sözcüsü, "Onur ödüllerine ilişkin spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Beckham'ın temsilcileri de yorum yapmayı reddetti.

Şövalyelik gibi unvanları kimin alması gerektiğine kraliyet ailesi değil, bağımsız bir onur komitesi karar veriyor.

Şövalyelik unvanı alanların isminin başına 'Sir' ifadesi ekleniyor.

Eğer David Beckham 'Sir' unvanı alırsa, bu onun kraliyet ailesiyle ilk buluşması olmayacak. Zira zaten yakın bir ilişki söz konusu.

Yakın zamanda İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chelsea Çiçek Festivali'nde, Kral ve Kraliçe ile Beckham arasında hayli sıcak bir diyalog yaşanmıştı.

Beckham, geçen sene Gloucestershire'daki Highgrove Malikanesi'nde Kral Charles ile arıcılık üzerine bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Geçen ay ise Galler Prensesi Catherine, İngiliz Moda Konseyi etkinliğinde Victoria Beckham tarafından tasarlanan bir elbise giymişti.

Beckham, St James Sarayı'nda King's Foundation tarafından düzenlenen bir ödül törenine katıldı.

Orada, diğer bir davetli olan ünlü şarkıcı Sir Rod Stewart, Beckham'a şövalyelik unvanının "yolda olduğunu" söyleyerek onunla şakalaştı.

Kraliyet ailesi açısından Beckham, yardım projelerine dahil olan bir ünlü olarak, güçlü ve özgün bir yıldız cazibesi taşıyor.

İkonik spor kimliği hâlâ halkın dikkatini çekecek kadar güçlü ve şimdiye kadar birçok farklı amaca destek verdi.

Geçen yıl bir hava ambulansı bağış kampanyasında, Prens William, başarılı bir şekilde 15 milyon sterlin toplanmasına yardım etmesi için Beckham'dan destek istemişti.

Beckham bu çağrıdan sonra "Heyecanımı biraz gizlemek zorunda kaldım" demişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor David Beckham Şövalye Olabilir - Son Dakika

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