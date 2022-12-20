Fatih Terim'in Dünya Kupası tahminleri ses getirdi! Her şeyi bildi

Arjantin'in finalde Fransa'yı devirerek Dünya Kupası şampiyonu olmasının ardından Fatih Terim'in dev turnuva öncesinde yaptığı tahminler sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı yerinde takip etti. Dünyaca ünlü spor sayfası 433'ün konuğu olan deneyimli hoca, kupayı kazanacak takımı bilirken, gol kralını da doğru tahmin etti.
Terim katıldığı programda "Dünya Kupası'nı kim kazanır?" sorusuna "Messi ve Arjantin" cevabını veriyor. Deneyimli hocanın ayrıca Dünya Kupası'nda gol kralı olacak ismi de doğru tahmin ettiği ve programda Kylian Mbappe cevabını verdiği görüldü. Fatih Terim'in tahminlerinin doğru çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, futbolseverleri oldukça şaşırttı.
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