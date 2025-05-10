Deniz Sapmaz'dan Kadın Golf Turnuvası İsteği - Son Dakika
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Spor

Deniz Sapmaz'dan Kadın Golf Turnuvası İsteği

Deniz Sapmaz\'dan Kadın Golf Turnuvası İsteği

Milli golfçü Deniz Sapmaz, kadınlar için turnuva düzenlenmesini umduğunu ifade etti.

10.05.2025 16:49
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MİLLİ golfçü Deniz Sapmaz, "Erkekler için böyle turnuvalar yapılıyor inşallah kadınlar için de sonraki yıllarda böyle turnuvalar yapılır. Hedefimiz bu. Benim hedefim hem Avrupa hem de Türkiye'deki üst düzey kadınlar turnuvalarında oynamak" dedi.

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil ediyor. 16 yaşındaki Deniz Sapmaz, 2025 yılına müthiş bir başlangıç yaparken katıldığı son 5 turnuvada birincilik elde etti. Dubai'de iki, Macaristan, Slovakya ve Türkiye'de de katıldığı son turnuvaları önde tamamlayarak iddiasını ortaya koydu.

Deniz Sapmaz, Turkish Airlines Open'ın yeniden Türkiye'de düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir turnuva. Burada Türkleri izlemek beni mutlu etti. Bugün Leon'u takip ettik. Çok güzel bir oyunu vardı. Erkekler için böyle turnuvalar yapılıyor ama inşallah kadınlar için de sonraki yıllarda böyle turnuvalar yapılır. Hedefimiz bu. Benim hedefim hem Avrupa'da hem Türkiye'deki üst düzey kadınlar turnuvalarında oynamak" ifadelerini kullandı.

18 yaş altı golfçüler arasında Avrupa'dan davet alan ve bunu iki kez başaran Deniz Sapmaz, sıradaki ilk hedefinin Ağustos ayındaki turnuvaya hazırlanmak olduğunu belirterek, "Bu sene Ağustos'ta oynayacağım. Bu kadınlar turnuvalarına girmek için davet kartı gibi bir turnuva. Orada kart alırsam bu sene veya seneye Türkiye'yi temsil etmek için oynayabilirim. Bu çok gurur verici" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Sapmaz'dan Kadın Golf Turnuvası İsteği - Son Dakika

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