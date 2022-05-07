Denizli'de kritik derbi oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kritik derbi oynanacak

07.05.2022 12:50
Denizli'de kritik derbi oynanacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Nasadoge Menemenspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Nasadoge Menemenspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton 10 TL olarak satışa çıktı.

Ev sahibi Denizlispor'da kart cezalıları Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar ve Özer Özdemir mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmayı kazanıp büyük avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Menemenspor'un çalıştırıcısı Recep Yazıcı çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.


- Denizli
YORUMLAR
500
Denizlispor'da biletler satışta Denizlispor'da biletler satışta Denizlispor'da ince hesaplar Denizlispor'da ince hesaplar

Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizli'de kritik derbi oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
12:55 600 bin dolar harcayıp yatırım yaptığı yer, 6 yıl sonra elinden alındı
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6'lı masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 13:06:29. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de kritik derbi oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement