Denizli'nin gururu Ayşe, Süper Lige transfer oldu - Son Dakika
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Denizli'nin gururu Ayşe, Süper Lige transfer oldu

14.04.2022 16:01
Denizli'nin gururu Ayşe, Süper Lige transfer oldu

Denizlili başarılı hokey oyuncusu Ayşe Ebrar Alvan, Hokey Süper Lig takımlarından Ege Yıldızlarına transfer olarak tarihe geçti.

Denizlili başarılı hokey oyuncusu Ayşe Ebrar Alvan, Hokey Süper Lig takımlarından Ege Yıldızlarına transfer olarak tarihe geçti.

Hokey yıldızlarını keşfediyor projesinde 2007 doğumlu oyuncu Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir in dikkatini çekti. Kulübün alt yapısına alınarak U14, U16 takımlarında başarı merdivenlerini hızla aşarak Süper Lig kadrosuna alındı.

Denizli tarihine geçen Alvan, "Çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapmak için sürekli mücadele edeceğim. Desteklerinden dolayı hocalarım ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

9-17 Nisan Kadınlar Açık Alan Süper Lig maçları şuanda Gaziantep ilinde devam ediyor.

Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ise " Ayşe saha içinde ve saha dışında çalışkan ve örnek bir karakter. Denizli'den böyle bir sporcuyu kazandığımız için gururluyum. Ayşe gelişime açık bir sporcu. İnşallah hayalleri olan Milli Takım hedefini de gerçekleştirecektir." diye konuştu.

Ayşe Ebrar Alvan kimdir ?

2007 yılında Denizli ili Tavas ilçesinde dünyaya geldi. Sait Kalaycıoğlu Ortaokulunda okurken Hokeyle tanıştı. Ortaokulu dereceyle bitirdi. Şuanda Tavas Zeybekler Anadolu Lisesinde Öğrenim görmektedir. Profesyonel Sporcu kategorisinde spor yaşantısını devam ettirmektedir. - DENİZLİ

Denizli'nin gururu Ayşe, Süper Lige transfer oldu

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Spor Toto Süper Lig, Milli Takım, Denizli, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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