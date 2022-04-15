Denizli'nin ilk hokey sporcusu Ayşe tarihe geçti - Son Dakika
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Denizli'nin ilk hokey sporcusu Ayşe tarihe geçti

15.04.2022 10:36
Denizli'nin ilk hokey sporcusu Ayşe tarihe geçti

Denizli'nin Tavas ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşe Ebrar Alvan, Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesi kapsamında keşfedildikten sonra başarı merdivenlerini aşarak Hokey Süper Ligi takımlarından Ege Yıldızları'na transfer oldu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşe Ebrar Alvan, Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesi kapsamında keşfedildikten sonra başarı merdivenlerini aşarak Hokey Süper Ligi takımlarından Ege Yıldızları'na transfer oldu. Ayşe Ebrar, ilk profesyonel kadın hokey sporcusu olarak Denizli tarihine geçti.

Ayşe Ebrar Alvan, 2017 yılında Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu'nda öğrenim görürken Hokey Federasyonu tarafından başlatılan Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesi kapsamında Hokey Milli Takımı Antrenörü Muharrem Hasdemir tarafından keşfedildi. Kulübün altyapısına alınarak U14, U16 takımlarında başarı merdivenlerini hızla aşan genç sporcu, hokeydeki yeteneğini kanıtlayınca Hokey Süper Lig kadrosuna alındı.

AYŞE EBRAR ALVAN: SÜREKLİ MÜCADELE EDECEĞİMŞu anda Zeybekler Anadolu Lisesi öğrencisi olan Ayşe Ebrar, Süper Lig'de Ege Yıldızları takımına transfer oldu. Denizli'den Süper Lig takıma transfer olan ilk kadın hokey sporcusu olan Alvan, "Çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapmak için sürekli mücadele edeceğim. Desteklerinden dolayı hocalarım ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ise "Ayşe saha içinde ve saha dışında çalışkan ve örnek bir  karakter. Denizli'den böyle bir sporcuyu kazandığımız için gururluyum. Ayşe gelişime açık bir sporcu. Ayşe hayali olan Milli Takım hedefini de gerçekleştirecektir" diye konuştu.


Denizli'nin ilk hokey sporcusu Ayşe tarihe geçti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizli'nin ilk hokey sporcusu Ayşe tarihe geçti - Son Dakika


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