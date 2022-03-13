Denizli sporla buluşuyor - Son Dakika
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Denizli sporla buluşuyor

13.03.2022 11:48
Denizli sporla buluşuyor

Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi kenti sporla buluşturuyor.

Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi kenti sporla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören spor kurslarına 2022'nin ilk döneminde 8000 kursiyer katılıyor.

"Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak" sloganı ile birçok çalışmanın altına imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarını başarı ile sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde 21 farklı branşta ücretsiz spor kursu verilirken 7'den 70'e isteyen herkese atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme ve zumba eğitimleri sunuluyor. Bu kapsamda Denizlililere 2022 yılının ilk döneminde verilen 21 ayrı branşa 8000 kursiyer katılıyor. Pandemi tedbirlerinin hassasiyetle riayet edildiği kurslara özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği, sağlıklı bir yaşam için spor yaparak eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.

7'den 70'e spor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 7'den 70'e Denizli'de yaşayan herkesin spor yapması için gayretlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun olmazsa olmaz bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Başkan Zolan, "Ben her vatandaşımızın en az bir dalda spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü spor sağlık ve mutluluk demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istediği dalda spor yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Spor kurslarımızdan yetişen nice başarılı sporcunun çıkması da ayrıca bizleri oldukça memnun ediyor ve gururlandırıyor " dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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