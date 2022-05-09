Denizlispor avantajı yakaladı - Son Dakika
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Denizlispor avantajı yakaladı

09.05.2022 11:41
Denizlispor avantajı yakaladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta evinde Nasadoge Menemenspor'u da 2-1 yenen Altaş Denizlispor, sezon başından beri savaştığı kümede kalma mücadelesinde büyük avantaj yakaladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta evinde Nasadoge Menemenspor'u da 2-1 yenen Altaş Denizlispor, sezon başından beri savaştığı kümede kalma mücadelesinde büyük avantaj yakaladı. Puanını 45 yapıp bitime 2 maç kala ateş hattındaki Bursaspor'un 4 puan önünde yer alan yeşil-siyahlılar rahat nefes aldı. Kalan 2 maçta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'la deplasmanda, Play-Off oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ise evinde karşı karşıya gelecek Denizlispor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal camiaya düşme acısı yaşatmayacaklarını söyledi.

Geldiği günden bu yana 8 galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Çok enteresan bir lig yaşanıyor. Puanımızı 45 yaptık ancak işi garantileyemedik. Çok zorlu maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, son dakikaya kadar hiçbir maçı bırakmayan bir takım var. Bundan sonra 1 puan mı, 3 puan mı yeter bilemiyorum. Biz iki maçımıza da talibiz. Ligin sonu geldikçe doğal olarak gerilim de artıyor. O yüzden hatalı goller de yiyeceğiz veya kırmızı kartlar da göreceğiz. Menemenspor iyi bir mücadele etti. Oyuna baktığımız zaman üstün olan bizdik ve kazanmasını bildik" diye konuştu. Denizli'de takımın yıldızları Ömer Şişmanoğlu ve Lopes, golleriyle Menemen'i de yıkan isimler oldu.


- Denizli
Denizlispor avantajı yakaladı
Denizlispor avantajı yakaladı
Denizlispor avantajı yakaladı
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Menemenspor'un umutları tükenmek üzere Menemenspor'un umutları tükenmek üzere Denizlispor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından Denizlispor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından

Denizlispor, Bursaspor, Spor Toto, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor avantajı yakaladı - Son Dakika


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