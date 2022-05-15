Denizlispor çok mutlu - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp kümede kalışını ilan eden Altaş Denizlispor hedefine ulaştı. Transferi ancak sezon başladıktan sonra açıp kadrosunu takviye edebildiği ligde ilk haftadan bu yana düşme korkusunu üzerinden atamayan Denizlispor, son maça rahat girdi. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın dümene geçmesiyle çıkış yakalayan yeşil-siyahlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bitime 1 maç kala kümede kalma mücadelesini kazanan Denizli'de Bakkal, zorlu süreci başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.

Denizlispor'a alt sıralarda olmanın yakışmadığını belirten Mesut Bakkal, "Geldiğim günden beri çok büyük destek gördüm. Ligi keyifli bir şekilde bitirdik. Bu kente düşmek hiç yakışmazdı. Biz her zaman daha yukarıları hedefleyen bir takımız. Denizli o kadar güzel bir şehir. Bundan sonra Denizli yönetiminin vereceği kararı ben de merak ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gece gündüz çalışan ekibime teşekkür ediyorum. İnandık, karar verdik ve başardık. Denizli'ye hayırlı olsun. İnşallah daha güzel şeyler bu şehir için olur" dedi.

- Denizli