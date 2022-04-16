Denizlispor'da coşku büyük - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da coşku büyük

16.04.2022 12:28
Denizlispor'da coşku büyük

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek hayata döndü.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek hayata döndü. Geçen hafta evinde 4-2 kaybettiği Tuzlaszpor maçını telafi eden yeşil-siyahlılar 90 dakika sonrası büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip maç sonunda soyunma odasında zafer pozu verirken, Başkan Mehmet Uz çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüm takımı tebrik eden Başkan Uz, "Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu şekilde, kazanarak devam edeceğiz. Ankara'da bizi çok güzel ağırladılar, herkese teşekkür ediyorum. Başkent'ten 3 puanın yanı sıra, umutlarımızı, moralimizi ve inancımızı artırarak ayrıldık. Geçen hafta camiamızı çok üzmüştük, telafi ettik. Bu takım ligde kalacaktır" dedi.

Denizlispor, gelecek hafta sahasında İstanbulspor'la oynayacak.


YORUMLAR
500
Denizlispor telafi arıyor Denizlispor telafi arıyor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Denizlispor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da coşku büyük - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:35:27. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor'da coşku büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement