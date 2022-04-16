Denizlispor'da coşku büyük - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek hayata döndü. Geçen hafta evinde 4-2 kaybettiği Tuzlaszpor maçını telafi eden yeşil-siyahlılar 90 dakika sonrası büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip maç sonunda soyunma odasında zafer pozu verirken, Başkan Mehmet Uz çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüm takımı tebrik eden Başkan Uz, "Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu şekilde, kazanarak devam edeceğiz. Ankara'da bizi çok güzel ağırladılar, herkese teşekkür ediyorum. Başkent'ten 3 puanın yanı sıra, umutlarımızı, moralimizi ve inancımızı artırarak ayrıldık. Geçen hafta camiamızı çok üzmüştük, telafi ettik. Bu takım ligde kalacaktır" dedi.

Denizlispor, gelecek hafta sahasında İstanbulspor'la oynayacak.