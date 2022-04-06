Denizlispor'da Mayi formda - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da Mayi formda

06.04.2022 11:44
Denizlispor'da Mayi formda

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da Kevin Mayi'nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da Kevin Mayi'nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor. Denizli'ye sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Gabonlu forvet, uzun süre tutuk kaldı. Geçen hafta Kocaelispor deplasmanında 2 kez ağları sarsıp 5-1'lik galibiyete büyük katkı yapan Mayi, toplamda 5 gole ulaşarak, 8 gollü Ömer Şişmanoğlu'ndan sonra takımın en skorer oyuncusu oldu.

Denizlispor'da Kocaeli'ye 2 gol atan Mustafa Ççeenoğlu da yeşil-siyahlı formayla ilk gollerini kaydetti. Pazar günü evinde Tuzlaspor'la oynayacağı maça moralli hazırlanan Denizlispor'da yuvaya döndükten sonra takımı çıkışa geçiren teknik direktör Mesut Bakkal, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Kulüp Menajeri Özhan Çetin ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Yeşil-siyahlılarda Tuzlaspor maçının biletleri de 10 ve 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.


- Denizli
Denizlispor'da Mayi formda
Denizlispor'da Mayi formda
YORUMLAR
500
Menemenspor'u rakipleri üzdü Menemenspor'u rakipleri üzdü Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı

Ümraniyespor, Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Mayi formda - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'da Mayi formda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement