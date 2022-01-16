Denizlispor devamını getiremedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor, evinde 1-0 mağlup olduğu Manisa Futbol Kulübü maçının ardından büyük üzüntü yaşadı. Geçen hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriden gelip 4-3 yenmeyi başaran yeşil-siyahlılar, seri yakalayamadı. Bu sonuçla 19 puanda kalan Denizlispor düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, iç sahada alınan yenilginin hem kendilerini hem de taraftarı çok üzdüğünü dile getirdi.

Bir türlü maçlara tam kadro çıkamadıklarından yakınan Tekke, "Kadromuzun sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmadı. Sakatlıklar, cezalılar derken koronavirüs durumu da sorunlu bir süreç oldu. Oyuncularımızın isteğinden, arzularından çok memnunum. Bazen kalite de işin içerisine giriyor. Genel hatlarıyla sorunlu bir süreç yaşadığımız doğal olarak biliniyor. Buradan çıkacağız. İçeride kaybetmek bizi ve taraftarlarımızı çok üzdü. Umarım bunun telafisini gelecek hafta yaparız" dedi.