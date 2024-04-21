Denizlispor, TFF 2. Lig\'e Düştü

Kurulduğu yıl olan 1966'dan beri profesyonel liglerde mücadele eden ve 2002-2003 Sezonunda UEFA Kupası'nda şampiyon olacak olan Porto'ya son 16 turunda yenilen Denizlispor, TFF 3. Lig'e düştü.
21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı. Üst üste iki sezon lig düşen yeşil siyahlı ekip, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor'a 3-0 yenildi. Denizli temsilcisi bitime 2 hafta kala 2. Lig'den düşmesi kesin olan takımlar arasında yer alırken, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
Öte yandan, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti. - DENİZLİ
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından düşme hattında olmanın üzüntü verici olduğunu belirtti. Demirel, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak skordan üzgün olduğunu söyledi. Düşme hattından kurtulmak ve en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti ve futbolda verilen cezalar hakkında konuştu. Koç, Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen olaylara dikkat çekerek, takımdan takıma muamelelerin son derece değişik olduğunu ifade etti.
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