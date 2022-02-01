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Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak - Son Dakika

Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak

01.02.2022 16:38
Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, zor günleri camia olarak birlikte aşacaklarına inandıklarını belirterek, "Denizlispor'un başarısını isteyen herkesin bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, zor günleri camia olarak birlikte aşacaklarına inandıklarını belirterek, "Denizlispor'un başarısını isteyen herkesin bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Başkan Yardımcısı Fethi Akcan ve Asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu, Baklan ve Çivril belediye başkanlarını makamında ziyaret etti. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'e gerçekleştiren ziyarette kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi veren Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Denizlispor'un Denizli'nin en önemli markası olduğunu belirterek, "Bu markayı daha da büyütmek için yola çıktık. Zor günlerde devraldığımız bu görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Her zaman ifade ettiğim gibi Denizlispor Kulübü'nün sadece onu yönetenlerin fedakarlıkları ile ayakta kalabilmesi mümkün değil. O yüzden başta belediye başkanlarımız olmak üzere herkesten maddi ve manevi destek bekliyoruz" dedi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise, Denizlispor'a her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Kupada Galatasaray'ı saf dışı bırakmanın kamuoyunda oluşturduğu etkinin, sporun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gülsever, "Sayın başkanımız ve yöneticilerimizin ziyareti bizi çok sevindirdi. Kendilerine teşekkür ederim. Denizlispor hepimizin ortak paydası. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Başkan Yardımcısı Fethi Akcan ve Asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu daha sonra Çivril ilçesine geçerek, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uz burada yaptığı konuşmada, sportif başarıların ekonomik olarak güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, "Denizlispor için kapı kapı dolaşmaya, bu markayı layık olduğu yere getirmek için tüm fedakarlıklara hazırız. Ancak sadece bizim fedakarlıklarımızla bunu başarmamız mümkün değil. Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da, yönetimin çalışmalarını takdirle izlediklerini, destek konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ziyaretlerin anısına belediye başkanları Yusuf Gülsever ve Niyazi Vural'a Denizlispor'un 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bastırılan özel forma hediye etti. - DENİZLİ

Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak
Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak

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Yusuf Gülsever, Denizlispor, Mehmet Uz, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak - Son Dakika Spor


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