Derince'de satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca öğrenciler arasında gerçekleşecek satranç turnuvası yoğun bir katılımla başladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde kültürel ve sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince'de bir etkinlik daha organize edildi. Derince Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek olan Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası bugün itibarıyla başladı. Derince Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın açılışına katılan Başkan Aygün, turnuvanın ilk hamlesini yaparak, şampiyonayı başlattı. Turnuvaya belediye meclis üyesi Yasin Kayı, gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü Yusuf Yüksel çok sayıda öğrenci katıldı. Turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hünerlerini gösterdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, turnuvada mücadele veren tüm sporculara başarılar diledi. - KOCAELİ