Derince'de tekvando coşkusu - Son Dakika
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Derince'de tekvando coşkusu

13.06.2022 11:12
Derince'de tekvando coşkusu

Kocaeli'de 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu.

Kocaeli'de 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu.

Derincespor bünyesinde eğitimlere devam eden tekvandocular, kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Derince Belediyesi Tekvando Şampiyonası, iki gün boyunca Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Şampiyonaya katılan sporcular ve aileleri ile sohbet ederek, başarılar dileyen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Yaptığımız tesisler ve açtığımız kurslarla her zaman çocuklarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Derince'de tekvando coşkusu
Derince'de tekvando coşkusu
Derince'de tekvando coşkusu
Derince'de tekvando coşkusu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Derincespor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derince'de tekvando coşkusu - Son Dakika

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